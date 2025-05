La protesta degli agricoltori contro i fenicotteri nelle risaie | “Clacson e abbaglianti per scacciarli”

Nel Ferrarese, la migrazione annuale dei fenicotteri rosa sta creando tensioni tra gli agricoltori e la fauna selvatica. Gli agricoltori denunciano che questi uccelli minacciano il loro raccolto di riso, arrivando a distruggere fino all'80% della produzione. Per proteggere i loro campi, molti adottano metodi poco convenzionali, come clacson e abbaglianti, per allontanare gli intrusi. Scopri di piĂą su questa singolare protesta.

Ogni anno migliaia di fenicotteri rosa migrano in Italia, ma nel Ferrarese gli agricoltori li considerano una minaccia: accusano gli uccelli di distruggererebbero fino all'80% del raccolto di riso e cercano di scacciarli con clacson e luci...

