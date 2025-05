La promessa verticale | il sogno dell’Art Déco americana?

Nel cuore di New York, il Chrysler Building si erge come icona dell'Art Déco americana, simbolo di un'epoca di innovazione e stile. Con la sua distintiva silhouette e l'elegante base quadra, questo grattacielo non solo rappresenta un paradigma architettonico, ma ha anche permeato la cultura visiva del cinema, testimoniando il sogno e la grandezza di una città in continua evoluzione.

C'è un edificio simbolo che definisce la città di New York, il Chrysler Building. Non è certo l'unico, ma questo compare nella cinematografia da sempre, forse perché ha segnato un gusto, un'epoca, una storia. Dal punto di vista stilistico, è l'art déco in versione grattacielo, con quella base quadrata che si sviluppa, sulla cima, in arcate morbide, riprese in successione, a segnare una fuga dinamica verso l'infinito: una promessa. Con i suoi trecentodiciannove metri di altezza, è stato il grattacielo più alto del mondo tra il 1929 e il 1931, negli anni in cui veniva costruito e poi inaugurato al civico 405 di Lexington Avenue...

