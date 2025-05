La Promessa Anticipazioni Spagnole | Catalina In Grave Pericolo!

Nel prossimo episodio de "La Promessa", la tensione cresce quando Catalina rivela il suo legame con Adriano, lasciando Manuel in allerta per la loro sicurezza. Mentre Curro e Pía si avvicinano alla verità sull’omicidio di Jana, il pericolo si fa sempre più reale. Scopriamo insieme le anticipazioni spagnole che promettono colpi di scena e rivelazioni esplosive.

A La Promessa le verità emergono come mine pronte a esplodere: Catalina svela il legame con Adriano, Manuel teme per la loro sicurezza. Curro e Pía sono a un passo dalla verità sull’omicidio di Jana. ANTICIPAZIONI LA PROMESSA: MANUEL AVVERTE CATALINA, IL PERICOLO È REALE. Un clima di tensione crescente avvolge La Promessa, la tenuta che sta diventando sempre più teatro di segreti esplosivi e rivelazioni inaspettate. Catalina, dopo aver confessato ad Alonso che Adriano è il vero padre dei suoi figli, decide di fare un ulteriore passo: esce allo scoperto davanti a tutti, rivelando il ruolo fondamentale che l’umile contadino ha sempre avuto nella sua vita e in quella della loro famiglia... 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Catalina In Grave Pericolo!

