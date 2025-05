La Promessa anticipazioni 28 maggio | Simona teme per la salute di Catalina e cerca risposte da Pelayo

Nell'appuntamento di domani de "La Promessa", in onda mercoledì 28 maggio su Rete 4 alle 19:40, Simona è in ansia per la salute di Catalina e cerca risposte da Pelayo. Nel frattempo, Petra e Santos tramano contro Teresa, unendo le forze nella loro perfidia. Scopri tutte le anticipazioni sulla puntata in arrivo!

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: La cuoca è inquieta per lo stato di salute della marchesina, Petra e Santos uniti dalla perfidia contro Teresa. La Promessa torna su Rete 4 domani, mercoledì 28 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Amalia vuole riportare Vera a casa, ma lei si oppone, Margarita ha dei dubbi sul matrimonio con il conte Ayala. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Curro rivela a Julia la verità sulla morte di Paco, sanando così le tensioni tra loro...

