La Promessa Anticipazioni 28 maggio 2025 | Margarita tentenna a un passo dalle nozze con Ayala!

Nella puntata de "La Promessa" del 28 maggio 2025, Margarita è in preda all'ansia per le imminenti nozze con Ayala. Sebbene il giorno del matrimonio si avvicini, la marchesa si sente insoddisfatta e teme di non trovare la felicità. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame che sveleranno cosa si cela dietro i pensieri inquieti di Margarita in questo episodio ricco di emozioni.

