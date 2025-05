La prima sigaretta? Anche a 11 anni In Romagna fuma più di un adulto su quattro

In Romagna, sorprendentemente, oltre il 25% degli adulti fuma, mentre fenomeni allarmanti come l'inizio del consumo di sigarette a soli 11 anni emergono prepotentemente. In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, l'Ausl Romagna lancia iniziative dedicate a sensibilizzare la popolazione sui rischi legati al tabagismo, sottolineando che il fumo è una delle principali cause di malattie prevenibili.

La prima sigaretta? Anche a 11 anni. L'Ausl Romagna celebra la Giornata mondiale senza tabacco con una serie di iniziative con l'obiettivo comune di prevenire il tabagismo e promuovere una vita libera dalla dipendenza da nicotina. Il fumo, ricordano dall'Ausl Romagna, "è tra le principali cause...

