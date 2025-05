La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola in visita ad un caseificio del Parmigiano Reggiano

Martedì 27 maggio, il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha avuto il privilegio di ospitare Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, presso il 4 Madonne Caseificio a Lesignana, MO. Questa visita sottolinea l'importanza del Parmigiano Reggiano, non solo come prodotto DOP, ma anche come simbolo di eccellenza gastronomica europea. I dettagli dell'incontro e l'impatto sulla valorizzazione della tradizione casearia saranno esplorati nel seguito.

Oggi, martedì 27 maggio, il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha avuto l'onore di accogliere la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, in visita al 4 Madonne Caseificio dell'Emilia (stabilimento di Lesignana, MO), uno dei 291 caseifici attivi nella zona di origine della Dop.

