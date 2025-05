La polizia in piazza per la Giornata dei bambini scomparsi

In occasione della Giornata internazionale dedicati ai bambini scomparsi, la Polizia di Stato ha organizzato una campagna informativa nel centro di Lecco. Questa ricorrenza, istituita nel 1983 dalle Nazioni Unite in memoria di Etan Patz, ricorda l'importanza della vigilanza e della solidarietĂ nella lotta contro la scomparsa di minori, sensibilizzando la comunitĂ sulla tematica.

In occasione della Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, istituita dalle Nazioni Unite nel 1983 in ricordo del piccolo Etan Patz, rapito a New York il 25 maggio del 1979, nel centro cittadino lecchese, è stata organizzata una campagna informativa da oarte della Polizia di Stato

