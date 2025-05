La Pielle si batte con coraggio ma cade ancora a Ruvo di Puglia | 89-78

La Pielle affronta con determinazione la sfida di Ruvo di Puglia, ma deve arrendersi nuovamente, subendo una sconfitta con il punteggio di 89-78. Nonostante un brillante secondo quarto che ha visto la squadra biancoblù in testa, la tenacia non basta. Ora, tutti gli occhi sono puntati sul prossimo match di venerdì al PalaTenda di Piombino, dove la Pielle cercherà di rompere il ciclo negativo.

Ruvo di Puglia, 27 maggio 2025 – La Pielle gioca una partita di livello ma cade ancora a Ruvo di Puglia e venerdì al PalaTenda di Piombino giocherĂ per allungare la serie. L’89-78 finale è un risultato anche troppo pesante per i biancoblĂą, che grazie ad un bel secondo quarto conducono per buona parte del match arrivando anche a +7, ma il talento delle guardie pugliesi ricuce ogni distacco e nell’ultimo quarto permette a Ruvo di piazzare il parziale decisivo. La Pielle, che in gara-1 aveva sofferto tanto a rimbalzo, riesce a non pagare troppo la fisicitĂ di Borra e tira leggermente meglio da tre (927 contro il 529 del primo capitolo), senza riuscire comunque a portarsi a casa la vittoria... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Pielle si batte con coraggio, ma cade ancora a Ruvo di Puglia: 89-78

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Pielle si batte con coraggio, ma cade ancora a Ruvo di Puglia: 89-78 - Anche in gara 2 la formazione livornese non riesce ad arginare lo strapotere dei pugliesi. Venerdì si torna in campo per allungare la serie ... 🔗Lo riporta msn.com

Basket, la Pielle batte Chiusi e centra i playoff - Livorno, 27 aprile 2025 – Missione compiuta per la Pielle che grazie al successo per 70-74 contro Chiusi centra l’obiettivo playoff. I biancoazzurri vista la vittoria di Herons Montecatini su ... 🔗Da msn.com

Basket, la Pielle torna a vincere e batte Caserta 77-60 - Livorno, 16 febbraio 2025 – Una prova ottima della Pielle che disputa una buona partita sia in attacco che in difesa e batte Caserta per 77-60. Una gara iniziata in un clima surreale con la ... 🔗Segnala msn.com

This canal tunnel collapsed 60 years ago! We're searching it with our super-powerful magnets