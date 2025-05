La perseguita dopo avances respinte | ammonito

Un giovane, dopo aver ricevuto numerosi rifiuti romantici da una ragazza conosciuta tramite amici comuni, ha iniziato a perseguitarla. Seguendola su mezzi pubblici, contattandola sui social e interagendo con la sua cerchia, le sue avances si sono trasformate in un comportamento ossessivo. Di fronte a questa situazione, è stato ammonito per le sue azioni, sollevando interrogativi su temi di rispetto e consenso nelle relazioni.

