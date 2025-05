La Perla il ministro Urso annuncia il salvataggio | Trovato investitore garantiti tutti gli occupati

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato il salvataggio de La Perla, vero e proprio simbolo del Made in Italy. Grazie all’intervento di un investitore, saranno garantiti il marchio, il sito produttivo e tutti gli occupati. L'annuncio è avvenuto durante un incontro a Bologna, segnando una nuova speranza per l'azienda di biancheria intima di lusso.

“La Perla è salva! Il simbolo del Made in Italy sarĂ rilanciato da un investitore che garantirĂ marchio, sito produttivo e tutti gli occupati “. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al Tavolo che stamane ha partecipato a Bologna all0 incontro sull’azienda di biancheria intima di lusso insieme ad istituzioni territoriali e sindacati. Al momento non si sa molto di piĂą. Come ha spiegato Urso, il soggetto industriale che acquisirĂ l’azienda sarĂ presentato ai sindacati il prossimo 10 giugno in un incontro al ministero. Inoltre, dice il ministro: “Stiamo definendo con il ministero del Lavoro la norma per la proroga della cassa integrazione in attesa che si compiano tutte le procedure per il trasferimento al nuovo soggetto, norma che sarĂ presente nel prossimo decreto-legge... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Perla, il ministro Urso annuncia il salvataggio: “Trovato investitore, garantiti tutti gli occupati”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Perla, arriva il ministro Urso; La Perla è salva: l’annuncio del ministro Urso. Nuove assunzioni in arrivo; La Perla, l'annuncio a Bologna di Urso: «L'azienda è salva, investitore garantirĂ marchio, sito produttivo e…; La Perla, Urso a Bologna: “E’ salva, c’è un investitore che garantirĂ marchio, sito e occupazione”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

“La Perla è salva”: il ministro Urso annuncia nuovi investimenti e assunzioni per l’azienda di lingerie - Il ministro delle imprese e del Made in Italy: "Assegneremo l'azienda a un soggetto unitario che ha manifestato il proprio interesse per il marchio" ... 🔗Scrive dire.it

"La Perla è salva": l’annuncio del ministro Urso. Nuove assunzioni in arrivo - Lo storico brand bolognese attivo nella lingerie del lusso sarà rilanciato da un investitore che garantirà il marchio. L’incontro allo stabilimento produttivo dell’azienda in via Mattei, a un mese cir ... 🔗Segnala msn.com

Urso: "La Perla è salva" - Il ministro annuncia durante il tavolo aperto a Bologna che la storica azienda di lingerie sarà assegnata ad un soggetto unitario che ha manifestato il proprio interesse per il marchio, il sito produt ... 🔗Lo riporta it.fashionnetwork.com

Urso: Le accise sulla benzina sono servite anche per il duplice taglio del cuneo fiscale