La Perla, simbolo del Made in Italy, è salva grazie all'intervento del governo Meloni. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato l'arrivo di un investitore pronto a rilanciare il marchio, preservando il sito produttivo e i posti di lavoro. Questa decisione rappresenta un'importante vittoria per la celebre marca di lingerie in un momento di crisi.

“La Perla è salva! Il simbolo del Made in Italy sarà rilanciato da un investitore che garantirà marchio, sito produttivo e tutti gli occupati “. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al Tavolo su La Perla, la nota marca di lingerie in corso a Bologna con istituzioni territoriali e sindacati presso lo stabilimento di via Mattei. La Perla è salva, Urso: “Una delle crisi più complicate”. Urso ha sottolineato che “questa era l a battaglia del made in Italy e l’abbiamo combattuta insieme, senza mai mollare. Grazie all’impegno straordinario di commissari, curatori italiani, liquidatori inglesi e staff del Mimit: abbiamo individuato una soluzione industriale per una delle crisi più emblematiche del settore moda; tra le più complesse mai affrontate dal ministero, per la prima volta alle prese con più procedure in diversi Paesi: con una complessità legale che appariva inestricabile... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Perla è salva, successo del governo Meloni su una delle crisi più complesse del Made in Italy

