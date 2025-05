La Perla è salva | l’annuncio del ministro Urso Nuove assunzioni in arrivo

La storica azienda La Perla riceve un nuovo slancio grazie all'annuncio del ministro Adolfo Urso: sono in arrivo nuove assunzioni. Durante un tavolo di aggiornamento convocato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è discusso delle prospettive future della marca, con un clima di ottimismo tra i partecipanti. La salvaguardia dell'occupazione e la valorizzazione del Made in Italy sono al centro della strategia ministeriale.

Bologna, 27 maggio 2025 – " La Perla è salva". Su indicazione del ministro Adolfo Urso, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato per questa mattina il tavolo di aggiornamento relativo alla vertenza La Perla. Prima di entrare nel merito del dibattito, il clima è disteso e in tanti pensano che se il ministro è arrivato a Bologna "allora vuol dire che ci sono buone notizie", magari un nuovo acquirente. E in effetti, prima di chiudersi all'interno degli uffici de La Perla, Urso ha annunciato la novità: lo storico brand bolognese attivo nella lingerie del lusso è salvo. L'incontro si è svolto presso lo stabilimento produttivo dell'azienda in via Mattei...

