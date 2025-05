La Perla è salva | il simbolo del Made in Italy rilanciato con marchio stabilimento e lavoratori

La storica maison di lingerie di lusso La Perla, simbolo del Made in Italy, è stata salvata. Il ministro Adolfo Urso ha annunciato la buona notizia durante un tavolo istituzionale allo stabilimento di via Mattei, rassicurando i lavoratori e rilanciando il prestigioso marchio. Questa svolta arriva dopo mesi di attesa, promettendo un futuro sostenibile per l'azienda e valorizzando l'eccellenza italiana.

La storica maison di lingerie di lusso La Perla, simbolo indiscusso del Made in Italy, è salva. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il tavolo istituzionale convocato presso lo stabilimento di via Mattei. Una notizia attesa da mesi che garantisce

