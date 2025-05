La One UI 7 non si ferma | Samsung aggiorna altri tre Galaxy di fascia media

Samsung continua a potenziare la sua linea di smartphone di fascia media con l'aggiornamento alla One UI 7 e ad Android 15 per i modelli Galaxy A54 5G, Galaxy A25 5G e Galaxy M55. Scopriamo insieme tutte le novità che arriveranno in Italia e in altri mercati, garantendo un'esperienza utente sempre più ricca e fluida.

Samsung aggiorna Galaxy A54 5G, Galaxy A25 5G e Galaxy M55 alla One UI 7 e ad Android 15: ecco tutte le novità in arrivo in Italia e non.

