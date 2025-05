La nuova regola per avere una casa popolare | si potrà averne una di proprietà a 40 km di distanza

Una nuova revisione della legge regionale in Lombardia sta rivoluzionando le modalità di accesso alle case popolari. Fino a oggi, possedere una casa di proprietà precludeva la possibilità di fare domanda; ora, invece, si potrà richiedere un alloggio anche se si ha una casa a 40 km di distanza. Martedì, il consiglio regionale ha approvato questo cambiamento significativo, aprendo nuove opportunità per i cittadini.

Fino a ora la legge era chiara: se si possiede una casa di proprietà, anche all'estero, non si può fare domanda di una casa popolare. La revisione della legge regionale, in corso in Lombardia, prevederà invece questa possibilità. Martedì in consiglio regionale si è deciso di alzare il limite a 40...

Approfondimenti da altre fonti

