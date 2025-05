La nuova legge regionale sulle Politiche familiari è realtà Al centro di tutto uno speciale fondo dedicato

La Regione Marche ha approvato una nuova legge sulle politiche familiari, centrata su un fondo speciale dedicato al sostegno delle famiglie. Con il voto favorevole dell'Assemblea legislativa, il consigliere regionale Marco Ausili, relatore di maggioranza e primo firmatario, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per migliorare la qualità della vita dei cittadini marchigiani.

ANCONA – Con il voto favorevole dell'Assemblea legislativa, è stata approvata oggi, martedì 27 maggio, la nuova legge regionale che riorganizza la gestione delle politiche familiari nelle Marche. Marco Ausili, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, relatore di maggioranza e primo firmatario...

