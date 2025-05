La nuova frontiera della cardiologia parte da Udine

Il Policlinico Città di Udine segna un passo innovativo nella cura delle patologie cardiache con l’inaugurazione del suo servizio di Cardiologia completamente rinnovato. Grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia e a un approccio multidisciplinare incentrato sul paziente, il centro si propone di elevare gli standard di assistenza e di rispondere alle sfide della cardiologia moderna.

