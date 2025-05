La notte nel cuore anticipazioni puntate serali del 1 giugno | festa di fidanzamento con sorpresa per Cihan e Sevilay

Scopri le anticipazioni delle nuove puntate serali di "La notte nel cuore", in onda domenica 1° giugno su Canale 5. La festa di fidanzamento per Cihan e Sevilay si trasforma in un evento ricco di sorprese, promettendo emozioni e colpi di scena per i fan della soap turca. Non perdere questo secondo appuntamento, a partire dalle 21:24!

La soap turca La notte nel cuore, dopo aver fatto il suo esordio domenica 25 maggio, si presenta al secondo appuntamento serale festivo con i suoi fans. La serie tornerà domenica 1° giugno su Canale 5 con tre nuovi episodi inediti, che prenderanno il via alle 21:24 e ci terranno compagnia fino alle 00:14 circa. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La notte nel cuore, trame episodi 1° giugno. Mentre Nuh e Melek Çak?rça si incontrano con Sumru, e le rivelano di essere i due gemellini che aveva abbandonato anni prima, affidandoli alle cure di Sakine subito dopo la loro nascita. Tahsin osserva la scena da lontano... 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La notte nel cuore, anticipazioni puntate serali del 1° giugno: festa di fidanzamento con sorpresa per Cihan e Sevilay

