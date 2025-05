La notte nel cuore | anticipazioni della seconda puntata del 1 giugno 2025

Domenica 1° giugno 2025, alle 21:20 su Canale 5, torna la serie turca “La notte nel cuore” con la sua seconda attesissima puntata. Tra rivelazioni sorprendenti e conflitti familiari, Melek e Nuh si preparano a confrontarsi con Sumru, svelando segreti che cambieranno il corso delle loro vite. Scoprite con noi le anticipazioni di un episodio ricco di emozioni e colpi di scena.

Domenica 1° giugno 2025, alle 21:20 su Canale 5, va in onda la seconda puntata della serie turca "La notte nel cuore". La trama si infittisce con rivelazioni sconvolgenti, tensioni familiari e colpi di scena. Le anticipazioni la notte nel cuore. Melek e Nuh affrontano Sumru, rivelandole di essere i gemelli che ha abbandonato anni prima. La donna, sconvolta, nega ogni legame e li caccia via, rifiutando di affrontare il passato. Nel frattempo, Sevilay e Cihan si preparano al loro fidanzamento combinato. Entrambi contrari all'unione, si sottomettono alla volontà delle famiglie. Durante la festa, Sevilay ha un incidente d'auto, ma decide di tornare per non deludere la madre...