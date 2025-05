La Notte Magica di San Giovanni | incantesimi antichi rituali e culti ancestrali nel cuore di Napoli

La notte di San Giovanni a Napoli è un'antica celebrazione intrisa di rituali e magie, radicati nei culti ancestrali. L'associazione De Rebus Neapolis invita a immergersi in un'affascinante esperienza, scoprendo tradizioni e incantesimi nel cuore della città. Un tour imperdibile per vivere intensamente il solstizio d'estate, in un'atmosfera unica e suggestiva, in preparazione alla natività di San Giovanni Battista.

L'associazione De Rebus Neapolis organizza come ogni anno un tour nel giorno del solstizio d'estate, vivremo nel cuore di Napoli questo magico evento. La notte di San Giovanni è la notte che precede la ricorrenza della natività di San Giovanni Battista, il 24 giugno di ogni anno, quindi la notte... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - La Notte Magica di San Giovanni: incantesimi, antichi rituali e culti ancestrali nel cuore di Napoli

