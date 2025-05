La nomina di Ferri a questore | Piantedosi dia spiegazioni

La recente nomina di Filippo Ferri a questore ha sollevato polemiche e interrogativi, soprattutto considerando il suo passato coinvolgimento e la condanna per i drammatici eventi della scuola Diaz durante il G8 di Genova nel 2001. Richieste di chiarimenti da parte di Piantedosi si fanno sempre pi√Ļ pressanti, mettendo in luce le ombre che si stagliano su questa controversa decisione.

Non poteva passare in sordina la nomina di Filippo Ferri, coinvolto e condannato per i fatti della scuola Diaz nei giorni del G8 di Genova del 2001, a nuovo questore . La nomina di Ferri a questore: ¬ęPiantedosi dia spiegazioni¬Ľ il manifesto... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it ¬© Cms.ilmanifesto.it - La nomina di Ferri a questore: ¬ęPiantedosi dia spiegazioni¬Ľ

Le notizie pi√Ļ recenti da fonti esterne

Monza, lettera aperta a Piantedosi contro la nomina di Ferri a questore: ‚ÄúCondannato per il G8 di‚Ķ; Filippo Ferri √® il nuovo questore: la condanna per il G8 e la lettera al ministro; Dal ¬ęmassacro¬Ľ della scuola Diaz a questore di Monza: raccolta firme contro la nomina di Filippo Ferri, condannato per i fatti del G8 di Genova; Chi √® Filippo Ferri, il nuovo Questore di Monza condannato per il G8 di Genova: Una scelta grave. 🔗Cosa riportano altre fonti

Condannato per la Diaz al G8 di Genova, diventa questore a Monza. Scoppia una polemica, lettera a Piantedosi - Cittadini, politici e docenti universitari scrivono al ministro contro la nomina di Filippo Ferri. L'Alleanza Verdi Sinistra con Ilaria Cucchi presenta ... 🔗Scrive huffingtonpost.it

Monza, lettera aperta a Piantedosi contro la nomina di Ferri a questore: ‚ÄúCondannato per il G8 di Genova‚ÄĚ - La proposta di Witkoff include il rilascio di 10 ostaggi e un cessate il fuoco di 70 giorni. Raid su una scuola: molti bimbi uccisi. Merz attacca Netanyahu: "Non capisco più che obbiettivo abbia ... 🔗Riporta ilfattoquotidiano.it

Monza, polemiche sulla nomina di Filippo Ferri a Questore: cittadini e politici scrivono al Ministro - Una lettera aperta indirizzata al Ministro dell‚ÄôInterno Matteo Piantedosi sta facendo discutere la provincia di Monza e Brianza. 🔗Riporta mbnews.it