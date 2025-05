La nazionale under 20 sarà di scena al Bruno Recchioni

La nazionale Under 20 si prepara a scendere in campo al Bruno Recchioni di Fermo per due amichevoli preparatorie. Venerdì 6 e lunedì 9 giugno, i giovani talenti azzurri, allenati dall’ex... affronteranno sfide importanti in vista dei prossimi impegni ufficiali. Un'opportunità imperdibile per tifare e supportare il futuro del calcio italiano.

Doppio appuntamento a Fermo per quello che riguarda il calcio. Per una volta non partiamo dalla Fermana ma dalla nazionale Under 20 che venerdì 6 giugno e lunedì 9 giugno sarà di scena al Bruno Recchioni per una doppia amichevole preparatoria ai prossimi impegni ufficiali. La squadra guidata dall'ex bomber della Lazio Bernardo Corradi, che ha nello staff tra i vari collaboratori anche l'ex Juve e Campine d'Europa con la Nazionale Italiana Leonardo Bonucci, affronterà venerdì prossimo i pari età sudamericani alle ore 17, replicando lo stesso incontro ma alle 11 di mattina il lunedì successivo 9 giugno...

