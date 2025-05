La Nato chiama e l’Italia risponde Raddoppiata la produzione di missili

L'Italia ha deciso di rafforzare la sua capacità di difesa rispondendo all'appello della NATO: la produzione dei missili SampT raddoppierà, passando da un aumento iniziale del 40% nel primo anno a un impressionante 100% nel secondo anno. L'annuncio del ministro della Difesa, Guido Crosetto, segna un passo significativo nella strategia di potenziamento delle forze armate italiane, con l'azienda Mbda al centro di questa iniziativa cruciale.

L'Italia raddoppierà la produzione dei suoi missili SampT, in un piano che vedrà protagonista Mbda per un aumento produttivo del 40% per il primo anno ed un incremento del 100% nel secondo anno. Lo ha annunciato ufficialmente il ministro della Difesa Guido Crosetto, precisando che le prime consegne arriveranno nell'arco di 1218 mesi e dimostrando, ancora una volta, la vicinanza e il supporto del governo italiano a Kyiv, che lamenta l'assenza di missili da utilizzare per la propria difesa e nel contrasto ai crescenti attacchi missilistici ed aerei russi. Il ruolo dei missili SampT nella difesa ucraina L'annuncio del ministro Crosetto ha un particolare peso strategico, politico e militare ed è strettamente collegato all'integrità della difesa aerea ucraina, la quale vive un momento di forte crisi...

