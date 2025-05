La musica di Mozart e Beethoven al Conservatorio il concerto dell’Orchestra degli allievi

Sabato 31 maggio alle 18:30, il Salone del Conservatorio Nicolini ospiterà un concerto imperdibile dell'Orchestra degli allievi, diretta dal maestro Giuseppe Camerlingo e accompagnata dai docenti dell'istituto. L'evento, con ingresso gratuito, celebra le opere di Mozart e Beethoven, mettendo in risalto l'eccellenza della formazione musicale e il talento emergente dei giovani musicisti. Un'occasione unica per vivere la grande musica classica.

