la mostra fotografica di mirco buscherini racconta i suoi viaggi intorno al mondo

La storica Libreria Moby Dick di Faenza ospita la mostra fotografica "Viaggio lungo un volto" di Mirco Buscherini. Attraverso una selezione di scatti, l'autore racconta oltre vent'anni di esperienze di viaggio, immortalandone gli sguardi e le emozioni che caratterizzano le diverse culture del mondo. Un tributo visivo che invita a scoprire storie e volti da ogni angolo del pianeta.

