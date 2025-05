La mostra di Baldessari a Venezia inaugura una stagione rivoluzionaria

La mostra di John Baldessari a Venezia segna l'inizio di una nuova era culturale, guidata da Cristiana Collu, direttrice della Fondazione Querini Stampalia. Questo cambiamento, emerso dalla campagna di nuove iniziative, promuove l'arte contemporanea e invita a riflettere su innovazione e accessibilitĂ , segnando un passo fondamentale nella vivacitĂ culturale della cittĂ . Svelando il potere dell'arte, la mostra si presenta come un incontro tra tradizione e modernitĂ .

