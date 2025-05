La mossa della Lazio per riportare Sarri in biancoceleste | chiamati a colloquio alcuni calciatori

La Lazio è tornata a riflettere su un possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla sua panchina. Negli ultimi giorni, il club ha avviato colloqui con alcuni calciatori per sondare la situazione e valutare l'interesse del tecnico. L'operazione segna un tentativo di rilanciare le ambizioni della squadra biancoceleste. Scopri di più sul futuro di Sarri e le dinamiche all'interno dello spogliatoio.

La Lazio avrebbe sondato il terreno per capire se si possa provare a riportare Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Primo sondaggio col tecnico e anche con parte dello spogliatoio... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La mossa della Lazio per riportare Sarri in biancoceleste: chiamati a colloquio alcuni calciatori

