La Milan col coeur in man Volontariato cultura e arte tra le vie della Baia del Re e la rinascita dello Stadera

Nel cuore di Milano, il quartiere "Baia del Re" risorge grazie al volontariato, alla cultura e all'arte. Originariamente costretto a portare il nome "XXVIII Ottobre", simbolo di un passato fascista, questo territorio ha trovato una nuova identitĂ grazie all'iniziativa dei residenti, trasformando le sue vie in un luogo di rinascita e comunitĂ . Scopriamo insieme come il valore del volontariato stia riscrivendo la storia di Stadera.

Nessuno, fra i residenti, voleva che questo quartiere si chiamasse "XXVIII Ottobre", battezzato così da fascisti per ricordare la Marcia sui Roma. I lavoratori che erano stati confinati in questo spicchio di estrema periferia, molto popolare, a sud di Milano, lo ribattezzarono quindi "Baia del re" dal nome della base di partenza della spedizione al Polo Nord. Nel dopoguerra, con la fine del Fascismo, il quartiere cambiò nome in Stadera dal nome dell'ultima grande pesa pubblica che segnava il confine tra la cittĂ e i campi, lì i contadini si fermavano per pesare il raccolti. Lo raccontano i giornali dell'epoca che riportano la storia e le immagini sgranate a preservare la memoria, grazie alla cura di un "archivista digitale" Mario Donadio, uno dei fondatori della social e di molte altre cose: il "super-volontario" ha vinto anche l'Ambrogino d'oro perchĂ© durante il covid, utilizzando le sue abilitĂ da perito informatico ha risistemato

