La mia gamba si stava disintegrando

Miley Cyrus ha condiviso un'esperienza traumatica ma affrontata con spirito, rivelando di essere stata ricoverata in terapia intensiva per una grave infezione al ginocchio. Durante un'intervista a Jimmy Kimmel Live, la cantante ha descritto questa situazione delicata, trasformandola in un racconto caratterizzato dalla sua tipica ironia e resilienza, dimostrando che anche nei momenti più difficili si può trovare spazio per il sorriso.

M iley Cyrus ha vissuto un’esperienza che avrebbe potuto trasformarsi in un dramma, ma che la cantante ha raccontato con la sua consueta ironia. Durante un’intervista al Jimmy Kimmel Live, la star di Flowers ha rivelato di essere finita in terapia intensiva a causa di una grave infezione al ginocchio, contratta mentre girava il video per il suo nuovo progetto visivo, Something Beautiful. L’incidente è avvenuto sulla celebre Hollywood Walk of Fame. Miley Cyrus, i look piĂą belli dell’icona pop-rock X Leggi anche › Miley Cyrus cambia vita: «La sobrietà è come il mio Dio. Ne ho bisogno, vivo per lei» Miley Cyrus ha avuto una grave infezione al ginocchio... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «La mia gamba si stava disintegrando»

