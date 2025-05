la maglia più bella della finale di champions è quella creata da just eat

Nella finale di Champions League, che vedrà affrontarsi Paris Saint Germain e Inter, una maglia spicca per originalità: quella realizzata da Just Eat. Un design unico che promette di rubare la scena, dimostrando che la bellezza non è solo nelle prestazioni sportive, ma anche nell'arte della moda calcistica. Scopriamo insieme i dettagli di questa creazione esclusiva.

Just Eat, sponsor ufficiale della UEFA Champions League, ha creato una collezione celebrativa in edizione limitata che unisce calcio, nostalgia anni '90 e cultura streetwear...