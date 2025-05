La lunga battaglia contro la poliomielite | strategie e sfide globali

L'articolo esplora la persistente lotta globale contro la poliomielite, evidenziando le strategie adottate e le sfide affrontate per raggiungere l'eradicazione della malattia. Nonostante i progressi, Afghanistan e Pakistan continuano a essere epicentri della poliomielite, con un preoccupante aumento dei casi nel 2024, portando a oltre 100 nuovi casi di paralisi tra i bambini. La battaglia contro la polio è lontana dall'essere vinta.

L’eradicazione della polio rimane ancora un obiettivo raggiungibile ma la malattia rimane particolarmente endemica in due Paesi: Afghanistan e Pakistan. Qui, nel 2024, si è infatti registrato un aumento dei casi di poliovirus selvaggio di tipo 1 (WPV1) e oltre 100 bambini sono rimasti paralizzati. Nel 2025, la trasmissione endemica di WPV1 non si placa, con una tendenza all’espansione geografica in nuove province e distretti, in particolare lungo il corridoio epidemiologico transfrontaliero tra Sud Afghanistan e Pakistan. Progressi e sfide. Dal 1988, i casi di polio sono diminuiti del 99,9% grazie alle campagne vaccinali globali... 🔗 Leggi su It.insideover.com