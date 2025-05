La Lombardia conquista il Canada | turismo design e lifestyle in vetrina

La Lombardia si fa protagonista in Canada con il roadshow Lombardia Style, un'iniziativa che promuove il turismo, il design e il lifestyle della regione. L'Assessore al Turismo, Barbara Mazzali, è in missione per rafforzare le collaborazioni internazionali e presentare le eccellenze lombarde, evidenziando il valore unico della regione nel panorama nordamericano.

La promozione internazionale della Lombardia non si ferma e, con il roadshow Lombardia Style, Regione Lombardia torna protagonista in Nord America. L’ Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali, è volata in Canada per consolidare e rafforzare la collaborazione avviata con la Camera di Commercio Italiana in Canada, in un viaggio istituzionale che tocca due città chiave: Montreal e Toronto. Due tappe strategiche, lunedì 26 maggio a Montreal e mercoledì 28 maggio a Toronto, pensate per valorizzare l’identità distintiva della Lombardia davanti a un pubblico selezionato di giornalisti, tour operator, agenzie di viaggio e stakeholder... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La Lombardia conquista il Canada: turismo, design e lifestyle in vetrina

