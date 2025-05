La legale del condannato | Si punti su Dna e impronte Buchi nelle prime indagini

Nel caso di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, la legale Giada Bocellari sottolinea lacune nelle prime indagini, ponendo l'accento sull'importanza di elementi chiave come DNA e impronte. La sua difesa mira a evitare errori giĂ commessi in precedenti processi, richiamando l'attenzione sulla necessitĂ di una revisione accurata delle evidenze.

GARLASCO (Pavia) "Non fate oggi a Sempio quello che avete giĂ fatto a Stasi". Sono parole dell’avvocata Giada Bocellari, che con il collega Antonio De Rensis difende Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Bocellari, come valuta le ipotesi alternative, alcune anche fantasiose, sul delitto di Garlasco? "Rumore di fondo, dannoso perchĂ© crea confusione. Passo le giornate a smentire quello che viene paventato". Ma non è comunque nell’interesse della difesa di Stasi tutto quello che può alimentare dubbi? Lei stessa non aveva avvalorato la pista delle sette sataniche? "Assolutamente no... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La legale del condannato: "Si punti su Dna e impronte. Buchi nelle prime indagini"

