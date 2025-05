La Juventus vuole andare fino alla fine con Conte e anche lui Pedullà

Nel turbolento scenario del calciomercato, Alfredo Pedullà analizza le intenzioni della Juventus di mantenere Antonio Conte come allenatore, sottolineando la solidità del rapporto tra Conte e De Laurentiis. Con l'interazione tra Juventus, Napoli e Allegri al centro delle discussioni, è chiaro che il futuro di Conte gioca un ruolo cruciale nelle strategie delle squadre di vertice. Scopriamo di più sulle dinamiche in atto.

«La Juventus vuole andare fino alla fine con Conte, e anche lui» (Pedullà) Ecco cosa dice Alfredo Pedullà del groviglio di calciomercato che interessa il Napoli, Conte, la Juventus e Allegri. Lo fa sul suo canale YouTube «Comunque vada, il rapporto tra Conte e De Laurentiis è stato straordinario. La Juve vuole andare fino alla fine, ha il gradimento di Conte. Poi, sul mercato i colpi di scena sono dietro l'angolo. Ma non penso a una pausa di riflessione per la festa per quanto straordinaria sia stata, per i gesti di affetto dei tifosi. Credo che nella vita si possa tornare indietro, ma credo che la Juve voglia andare fino alla fine e anche Conte...

