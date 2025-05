La Juventus aspetta Conte Chiellini lo chiama nel giorno dei festeggiamenti Corsera

La Juventus si prepara a dare il benvenuto ad Antonio Conte, il nuovo allenatore atteso nei prossimi giorni. In una giornata di festeggiamenti, Giorgio Chiellini ha voluto salutare il ritorno di Conte, confermando l'atmosfera di entusiasmo tra i tifosi e la dirigenza. Il Corriere della Sera ha riportato le ultime novità riguardo a questo atteso ingaggio.

La Juventus aspetta Conte, Chiellini lo chiama nel giorno dei festeggiamenti (Corsera) Ci siamo. Quel che scriviamo da mesi, si concretizzerà tra oggi e domani. Antonio Conte sarà il nuovo allenatore della Juventus. Ne scrive anche il Corriere della Sera con Monica Scozzafava. Scrive il Corsera: Il futuro (dopo il party di ieri sera su una terrazza di Posillipo a strapiombo sul mare e la visita in Vaticano di oggi) li colloca su strade diverse, sportivamente rivali. Giorgio Chiellini ha fatto i complimenti al suo ex allenatore, la Juventus è lì ad aspettarlo. La telefonata, arrivata in mattinata, ufficialmente per le congratulazioni, ha garbatamente interrotto il momento più forte dell’incontro fra Conte e Napoli... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Juventus aspetta Conte, Chiellini lo chiama nel giorno dei festeggiamenti (Corsera)

Se ne parla anche su altri siti

La Juventus aspetta Conte, Chiellini lo chiama nel giorno dei festeggiamenti (Corsera); Non solo Conte: Elkann pronto a cambiare la Juventus; Juve in pressing su Conte, Chiellini spinge per il tecnico: le mosse sul mercato per consegnarli una squadra…; Pepe: “La Juve non è per tutti. Chiellini farà la differenza. Conte l’uomo giusto”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sportmediaset - Juve, con Conte cresceranno i poteri di Chiellini. Probabile il ritorno di Bonucci e Barzagli - L'avvento di Antonio Conte sulla panchina della Juventus porterà, molto probabilmente, novità anche per quanto riguarda l'assetto dirigenziale del club: come riportato ... 🔗tuttojuve.com scrive

Non solo Conte: Elkann pronto a cambiare la Juventus - Tudor andrà al Mondiale per club, ma secondo le notizie raccolte dalla nostra redazione non sarà lui a guidare la Juventus nella prossima stagione: il primo obiettivo rimane Conte, per il quale verrà ... 🔗Come scrive sport.sky.it

Juve in pressing su Conte, Chiellini spinge per il tecnico: le mosse sul mercato per consegnarli una squadra già pronta - La Juve continua a seguire da vicino Antonio Conte, Chiellini spinge forte per il tecnico del Napoli: e sul mercato si lavora sui rinforzi La Juve è pronta a voltare pagina con una nuova rivoluzione t ... 🔗Segnala calcionews24.com

ELKANN E CHIELLINI HANNO DECISO! SI CAMBIA SUBITO!