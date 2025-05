la francia approva il disegno di legge sul suicidio assistito

La Francia compie un passo significativo verso la legalizzazione del suicidio assistito, con l'Assemblea Nazionale che approva in prima lettura un disegno di legge che istituisce un "diritto all'aiuto a morire". Con 305 voti favorevoli e 199 contrari, questa riforma sociale, proposta dalla ministra della Salute Catherine Vautrin, mira a garantire il sostegno ai cittadini in situazioni di sofferenza insopportabile.

Con 305 deputati a favore e 199 contrari, l'Assemblea Nazionale francese ha approvato in prima lettura la legge che istituisce un "diritto all'aiuto a morire", una riforma sociale che era in cantiere dal 2022 e che la ministra della Salute Catherine Vautrin spera che possa essere ratificata prima delle presidenziali del 2027. Il provvedimento è composto da due testi: la proposta relativa all'accompagnamento e alle cure palliative è stata approvata all'unanimità, mentre la seconda, la più discussa, crea "il diritto all'aiuto a morire" e consiste nell'"autorizzare e accompagnare una persona che ha espresso la sua richiesta per ricorrere a una sostanza letale" che dovrà somministrarsi da sola o farsi somministrare da un medico o un infermiere "nel momento in cui non è fisicamente in grado" di farlo da sola...