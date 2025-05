La Fiorentina non riscatta Zaniolo Torna al Galatasaray e cambia il mercato | può tornare in Italia?

La Fiorentina decide di non esercitare il diritto di riscatto per Nicolò Zaniolo, che torna al Galatasaray. Questo passo segna un cambio significativo nel mercato, aprendo nuove possibilità per il calciatore, che potrebbe tornare a giocare in Italia. Dopo una stagione deludente tra Turchia e Inghilterra, il futuro di Zaniolo è ora tutto da scrivere.

Non è stata una gran stagione per Nicolò Zaniolo, che dopo le esperienze in Turchia col Galatasaray e in Inghilterra con l`Aston Villa ha provato... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

