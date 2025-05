la fine di un incubo chiamato joe hendry

L'epopea di Joe Hendry, ora finalmente giunta al termine, segna un cambiamento significativo nel panorama del wrestling. Dopo aver analizzato gli eventi recenti di Under Siege e WWE Battleground, emergono chiare le nuove dinamiche per il titolo mondiale TNA. Scopriamo insieme come queste novità plasmeranno il futuro delle federazioni e quali opportunità si presentano per i protagonisti del ring.

Una settimana fa scrissi la mia previsione su Under Siege specificando poi, anzi, sottolineando la mia visione attorno al titolo mondiale TNA con WWE Battleground dietro l’angolo. Dopo quanto visto sia in quel di Under Siege, sia nel PLE della World Wrestling Entertainment, posso confermare con piacere della realizzazione di ben due dei tasselli pronosticati. Trick Williams ha infatti sconfitto Joe Hendry laureandosi per la prima volta in carriera TNA World Champion e divenendo la prima star in assoluto a vincere la cintura pur essendo sotto contratto con la WWE. In molti diranno “Ok, è quindi giunto il momento in cui TKO comprerà anche la TNA dopo aver già acquisito la AAA lo scorso aprile”, no ragazzi, viaggiate meno con la testa, perché a scanso di equivoci o stravolgimenti delle pianificazioni aziendali marchiate Anthem, non è questo ciò che sta per verificarsi... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net