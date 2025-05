La finale dei play-off Ragazze del Colombiera promosse | È stata una prestazione di cuore

La finale dei playoff ha visto trionfare il Volley Colombiera, che, con una prestazione straordinaria, ha conquistato la promozione. La squadra ha dominato il match contro il Sabazia Ecosavona, chiudendo con un netto 3-0. Le giovani ragazze, guidate dall’allenatore Carli, hanno mostrato un gioco di cuore e determinazione, rendendo orgogliosi i propri tifosi e creando nuove aspettative per il futuro.

Volley Colombiera 3 Sabazia Ecosavona 0 (25-12 25-17 25-19 15-10) Volley Colombiera: Berardi, Bernucci, Bertonelli, Carrozzo, Cicalese, Figoli, Lottici, Lugari, Michi, Navalesi, Pescetto, Stiaffini, liberi Fiorino e Raggi. All. Carli Sabazia: Accetti, Assandri, Cannizzo, Cortesi, Parodi, Poggi, Puddu, Simone, Tibaldi, Zucchi, liberi Bugna, Atzori. All. Ghione Arbitri: Forconi e Calsi AMEGLIA – Grande impresa del Volley Colombiera che ha conquistato la C femminile, riuscendo a ribaltare il risultato dell’andata: grazie a una prestazione di cuore ha travolto il Sabazia Ecosavona nella finale play-off... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La finale dei play-off. Ragazze del Colombiera promosse: "È stata una prestazione di cuore»

