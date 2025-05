La fiducia dei consumatori in Germania scende sotto i 20 punti

La fiducia dei consumatori in Germania continua a calare, scendendo sotto la soglia dei 20 punti. Secondo l'istituto Gfk, l'indice è passato da 20,8 punti di maggio a 19,9 punti in giugno, allineandosi così alle previsioni degli analisti. Questo trend suscita preoccupazioni riguardo alla stabilità del mercato e alla propensione al consumo nel paese.

Scende in linea con le stime la fiducia dei consumatori in Germania misurata dall'istituto Gfk. Dai 20,8 punti di maggio l''indice segna 19,9 punti in giugno, come previsto dagli analisti... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La fiducia dei consumatori in Germania scende sotto i 20 punti

Altre fonti ne stanno dando notizia

La fiducia dei consumatori in Germania scende sotto i 20 punti; Germania, indice GFK giugno migliora a -19,9 punti; Euro Zona, fiducia consumatori maggio migliora a -15,2 punti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La fiducia dei consumatori in Germania scende sotto i 20 punti - Scende in linea con le stime la fiducia dei consumatori in Germania misurata dall'istituto Gfk. Dai 20,8 punti di maggio l''indice segna 19,9 punti in giugno, come previsto dagli analisti. (ANSA). (AN ... 🔗ansa.it scrive

Germania, indice GFK maggio migliora a -19,9 punti - Attesa in lieve miglioramento la fiducia dei consumatori tedeschi nel mese di maggio. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo ... 🔗Da teleborsa.it

Germania, fiducia consumatori sale a giugno, famiglie caute - GfK - L’aumento è stato determinato dal miglioramento delle prospettive dei ricavi a maggio, che contribuisce alla valutazione del sentiment dei consumatori per il mese successivo. Il calo della ... 🔗Riporta it.investing.com