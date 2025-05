La fiducia dei consumatori americani sale a 98 sopra le attese

A maggio, la fiducia dei consumatori americani ha registrato un notevole aumento, salendo a 98 rispetto ai 85,7 di aprile. Questo dato, superiore alle aspettative degli analisti fissate a 87,1, suggerisce un rinnovato ottimismo tra i consumatori, riflettendo potenziali miglioramenti nell'economia. L'analisi di questa crescita offre spunti interessanti per comprendere le dinamiche di spesa e la salute economica degli Stati Uniti.

La fiducia dei consumatori americani, misurata dal Conference Board, è salita in maggio a 98 da 85,7 di aprile. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che scommettevano su 87,1...

