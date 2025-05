La fiducia dei consumatori americani sale a 98 sopra le attese

Nel mese di maggio, la fiducia dei consumatori americani ha registrato un sorprendente aumento, raggiungendo 98 rispetto ai 85,7 di aprile. Questo dato, divulgato dal Conference Board, supera le previsioni degli analisti, che stimavano un incremento a 87,1, segnalando un miglioramento significativo nel sentiment economico degli americani.

La fiducia dei consumatori americani, misurata dal Conference Board, è salita in maggio a 98 da 85,7 di aprile. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che scommettevano su 87,1.

