La Ferrari spiega perché Hamilton è stato ignorato in radio | “Non stavamo bevendo birra al muretto”

Nel post-GP di Monaco 2025, il caso Hamilton-Ferrari ha acceso i riflettori sulle comunicazioni radio in Formula 1. Il sette volte campione del mondo ha espresso il suo disappunto per il silenzio dell'ingegnere Riccardo Adami, generando speculazioni su possibili tensioni interne. Fred Vasseur, team principal della Ferrari, è intervenuto per chiarire la situazione, sottolineando che non si trattava di un malinteso, ma di una strategia comunicativa specifica.

Nel post-GP di Monaco della Formula 1 2025 è esploso il caso Hamilton–Ferrari: il sette volte campione del mondo si è lamentato via radio del silenzio del suo ingegnere Riccardo Adami, lasciando presagire tensioni interne. A spegnere il fuoco è intervenuto Fred Vasseur, che ha spiegato perché nessuno ha risposto al pilota britannico... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La Ferrari spiega perché Hamilton è stato ignorato in radio: “Non stavamo bevendo birra al muretto”

Su questo argomento da altre fonti

Hamilton in penalità: errore Ferrari causato da un problema ai monitor; Pesante penalità per Hamilton, cambia la griglia di partenza del GP Monaco: è colpa della Ferrari; Leclerc: Non ho rimpianti, ho anche aiutato Lewis. Hamilton: Ci fosse stato un giro in più...; Hamilton, ancora tensioni con l'ingegnere di pista e critiche alla strategia. Vasseur: «Al muretto non beviamo la birra». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lewis Hamilton in 2025 #f1 #f1shorts #f1edit #ferrarif1