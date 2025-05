La Fanzinoteca d' Italia si prepara a festeggiare il 15esimo compleanno | Una realtà unica con oltre 13mila documenti

La Fanzinoteca d'Italia 0.2 si avvicina al traguardo dei 15 anni, un importante anniversario per questa realtà unica nel suo genere, con oltre 13.000 documenti che celebrano la cultura delle fanzine. I preparativi per le festività sono in corso, promettendo eventi e iniziative che renderanno omaggio a una storia di passione e innovazione nel panorama culturale italiano.

