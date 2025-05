La famiglia Fornasier-Fontana si racconta in tv

Clizia Fornasier e Attilio Fontana si raccontano in un'intervista esclusiva con Caterina Balivo, svelando dettagli sulla loro vita familiare e presentando i figli. In un momento intimo e sincero, la coppia condivide anche i loro progetti futuri. Scopri di più su questi affascinanti aspetti della loro vita su Donne Magazine.

