‘La Fagianata’ di Magrini | Pellizzari impressionante è da podio Non mi aspettavo questo calo da Tiberi

L'analisi della straordinaria performance di Pellizzari nella fagianata di Magrini svela un atleta in grado di competere ai massimi livelli. La delusione per il calo di Tiberi si affianca all'entusiasmo per la leggerezza con cui Pellizzari ha superato gli avversari, incluso Carapaz. Con due giorni favorevoli in arrivo, le sue possibilità di podio sono concrete, sollevando grandi aspettative per il prosieguo della competizione.

UN PELLIZZARI DA SOGNO. Pellizzari può fare il podio se va così. Ci saranno quelle due giornate di venerdì e sabato che gli sono favorevoli. Andava su con una leggerezza incredibile, ha piantato lì Carapaz: vuol dire avere la gamba. Sono felice. Poteva anche vincere la tappa, è arrivato a 55?. Ha 4 minuti e mezzo di distacco, con due tappe così ancora da affrontare.Sognare non costa niente. Mi ha impressionato come ha fatto la salita di San Valentino. Mi è sembrato tanto leggero, bello.E’ uno scalatore puro, ma è maturato tanto in questo Giro d’Italia. PELLIZZARI IL CORRIDORE CHE L’ITALIA ASPETTAVA?... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Pellizzari impressionante, è da podio. Non mi aspettavo questo calo da Tiberi”

Approfondimenti da altre fonti

‘La Fagianata’ di Magrini: “Ho fiducia in Roglic, giornata storta per Ciccone, Pellizzari ancora leggerino”; ‘La Fagianata’ di Magrini: “Del Toro vince il Giro d’Italia, Tiberi obiettivo podio. Roglic inspiegabile”; ‘La Fagianata’ di Magrini | Ho fiducia in Roglic giornata storta per Ciccone Pellizzari ancora leggerino; ‘La Fagianata’ di Magrini: “Roglic può fare come Froome nel 2018, Tiberi ancora da top5, Ayuso può attaccare Del Toro”. 🔗Cosa riportano altre fonti

La stretta di mano tra i due rivali Pogacar e Vingegaard