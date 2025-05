La fabbrica dei dissidenti | come le ONG ti organizzano il cambio di regime

Nel contesto della geopolitica contemporanea, il cambio di regime si consuma attraverso strategie sofisticate che non coinvolgono più l'uso della forza militare. Questo articolo esplora come le ONG, con l'ausilio di social media e attivismo giovanile, orchestrino movimenti di dissenso. Analizzando il colpo di Stato in Bolivia nel 2019, emerge un nuovo paradigma di destabilizzazione basato su narrazioni e mobilitazioni digitali.

Non serve più inviare carri armati o paracadutisti per destabilizzare un governo. Oggi, il regime change si costruisce con hashtag, conferenze patinate e giovani attivisti trasformati in pedine di una scacchiera geopolitica. Il caso della Bolivia del 2019, con il colpo di Stato che ha spodestato Evo Morales, è un manuale perfetto di come le ONG, sotto la bandiera dei diritti umani e dell’ambiente, possano diventare strumenti di ingerenza per riscrivere la mappa del potere. L’incendio che brucia Morales. Nell’estate del 2019, mentre l’Amazzonia andava a fuoco, un’ondata di indignazione globale si è abbattuta sulla Bolivia... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La fabbrica dei dissidenti: come le ONG ti organizzano il cambio di regime

Su questo argomento da altre fonti

La fabbrica dei dissidenti: come le ONG ti organizzano il cambio di regime - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Scrive msn.com

RASSEGNA STAMPA DEL 05/01/2022