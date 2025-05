La dottoressa Larsen è di nuovo in corsia dopo otto anni cancellati dalla memoria ma tra diffidenze e dolori familiari il suo percorso è in salita

La dottoressa Amy Larsen torna in corsia dopo otto anni di assenza, affrontando diffidenze e dolori familiari. La seconda puntata del remake americano di "Doc – Nelle tue mani" promette di alzare l'intensità emotiva, con nuovi sviluppi e sfide. Non perderti l'appuntamento su Rai 1, stasera alle 21:30, per scoprire come la protagonista si confronta con il suo passato e il mondo che la circonda.

S tasera torna Doc made in Usa. Su Rai 1, alle 21:30, va in onda la seconda puntata (composta da due episodi) del remake americano di Doc – Nelle tue mani. Dopo il debutto della settimana scorsa la serie con Molly Parker nei panni della dottoressa Amy Larsen cambia marcia e alza la posta. “Doc – Nelle tue mani 3”, la clip esclusiva dell’ultima puntata X Leggi anche › La serie “Doc” parla americano: su Rai 1 il remake Usa con Molly Parker al posto di Argentero Doc su Rai 1, seconda puntata del remake americano. Anticipazioni trama e cast. Oggi va in onda un doppio episodio che mescola tensione e drammi personali... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La dottoressa Larsen è di nuovo in corsia dopo otto anni cancellati dalla memoria, ma tra diffidenze e dolori familiari il suo percorso è in salita

