La dottoressa Carrie Madej non ha dimostrato la presenza di parassiti nei vaccini anti Covid-19

L'affermazione della dottoressa Carrie Madej riguardo la presenza di parassiti nei vaccini anti-Covid-19 ha suscitato grande allerta. La sua dichiarazione, basata su presunti studi condotti su fiale di vaccino, si rivela priva di fondamento scientifico. Questo articolo analizzerà le sue affermazioni, evidenziando l'assenza di prove concrete e il contesto in cui si inseriscono.

Si sostiene che una dottoressa, tale Carrie Madej, abbia accusato i vaccini anti-Covid di contenere al loro interno dei parassiti. In che modo lo avrebbe scoperto? Attraverso analisi che afferma di aver condotto su alcune fiale. Si tratta di una narrazione priva di qualsiasi fondamento, soprattutto scientifico, sia per quanto riguarda i parassiti citati sia per il metodo utilizzato nella cosiddetta analisi. Inoltre, abbiamo gi√† trattato in passato diverse falsit√† diffuse da quella che, va ricordato, √® un‚Äôosteopata (ne parliamo ad esempio qui e qui ). Per chi ha fretta. Questa teoria dei vaccini e dei parassiti inizi√≤ a circolare per la prima volta nel 2021... 🔗 Leggi su Open.online